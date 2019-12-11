بالفيديو: هجوم عنيف على رقص استعراضي لفنانة سودانية ورواد المواقع يصفونها بالفضيحة

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً عنيفاً على مطربة سودانية ظهرت في إحدى الحفلات وهي تقدم فاصل استعراضي راقص على إيقاع إحدى الأغنيات حيث أظهروا حسرتهم على الفنانات السودانيات السابقات أمثال حنان النيل وسمية حسن وغيرهن.

وتساءل أحد المعلقين عن مصدر هؤلاء الفنانات اللائي انتشرن في الساحة موضحاً بأن الوسط الفني قد انفرط عقده و أصبح بدون ضبط حيث قال:(الشغلة فكت وزادت زيادة ديل بجيبوهن من وين ماعندهم بيوت مافي زول مسؤل منهم ، ياسلام على أيّام منال بدر الدين وحنان النيل وآمال وسمية وبت اركويت الفنانة الراقية سميرة دنيا والله أشكالك وباقيكم عاوز جلد بصوت العنج).