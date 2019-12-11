البرهان يشيد بمواقف الإمارات الإيجابية تجاه السودان

إمتدح الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة دور الأمارات قيادة وجيشاً في إهتماهم بما يصلح السودان ويعزز العلاقات بين البلدين .

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وأكد عند لقائه السيد الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثى رئيس الأركان بالجيش الإماراتي بمعية السفير والملحق العسكري على أهمية التعاون المشترك بين البلدين بل بين كل دول الإقليم للوقوف ضد التهديدات الماثلة للدول وتعزيز علاقات التعاون العسكري وتحويلها لعلاقات فاعله يتبادل فيها التجارب والخبرات ومعارف التدريب المختلفة والتنسيق والمشاركة العسكرية المستدامة والمتواصلة بما يؤطر لآفاق أفضل .

وشكر سيادته حسب سونا – القيادة الإماراتية والشعب الإماراتي لمساندتهم للسودان وحمل السيد رئيس الأركان الإماراتي تحاياه وتشكراته لهم .

من جانبه بلغ الرميثى تحايا القيادة الإماراتية للسيد رئيس مجلس السيادة القائد العام وعبر عن تأكيدها لدعم السودان وقواته المسلحة وتعزيز التعاون بين البلدين خاصة في مجال التعاون العسكري في مختلف المجالات والأنشطة التدريبية بكافة تنوعها عبر تفعيل البروتوكولات المشتركة مع دعم كافة الجهود التي تطور إمكانيات الجيشين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)