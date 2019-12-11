بالفيديو : أهداف مباراة الشرطة والهلال .. مباراة مجنونة

فاز الهلال العاصمي في الدوري السوداني الممتاز على نظيره الشرطة القضارف بثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث تقدم الهلال بهدف وليد الشعلة واستفاد الهلال من مخالفة في منطقة الجزاء ارتكبت مع اللاعب محمد موسى الضي تمكن بموجبها أطهر الطاهر من إحراز الهدف الثاني .

Advertisements

وفي الدقيقة 22 أحرز اللاعب الشاب مؤمن عصام هدف صاروخي من خارج منطقة الجزاء فيما قلص أصحاب الأرض الفارق عن طريق زاهر توتو و أحرز الهدف الثاني شهاب صديق .

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)