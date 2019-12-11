بالفيديو : أهداف مباراة الشرطة والهلال .. مباراة مجنونة

التاريخ: 11-ديسمبر-2019
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فاز الهلال العاصمي في الدوري السوداني الممتاز على نظيره الشرطة القضارف بثلاثة أهداف مقابل هدفين حيث تقدم الهلال بهدف وليد الشعلة واستفاد الهلال من مخالفة في منطقة الجزاء ارتكبت مع اللاعب محمد موسى الضي تمكن بموجبها أطهر الطاهر من إحراز الهدف الثاني .
وفي الدقيقة 22 أحرز اللاعب الشاب مؤمن عصام هدف صاروخي من خارج منطقة الجزاء فيما قلص أصحاب الأرض الفارق عن طريق زاهر توتو و أحرز الهدف الثاني شهاب صديق .
الخرطوم : (أخبار الخليج 365)
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