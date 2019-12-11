وفد الوساطة بدولة الجنوب يؤكد رضاءه عن عملية التفاوض

أعرب وفد الوساطة بدولة جنوب السودان عن رضائه التام عن سير عملية التفاوض بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح في جوبا.

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وأوضح ديو متوك عضو الوفد في تصريح صحفي عقب الجلسة المشتركة بين وفد الحكومة والجبهة الثورية بحسب سونا – أن الجلسة ناقشت تنفيذ الاتفاق الذي وقع في الجولة الماضية والنظر في انضمام عدد من الحركات لمنبر جوبا وفقاً لإتفاق إعلان المبادئ.

وكشف متوك أن الوساطة استلمت طلبات من عدد من الحركات المسلحة والسياسية للانضمام لمنبر جوبا.

وقال إن الجلسة خلصت إلى تشكيل لجنة مصغرة لإحكام التنسيق ومتابعة مسار التفاوض السياسي ورفع تقرير للوساطة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)