الشفافية السودانية تدعو للإسراع بتشكيل مفوضية مكافحة الفساد

دعا دكتور الطيب مختار رئيس منظمة الشفافية السودانية إلى الإسراع في تشكيل مفوضية مكافحة الفساد وإجازة القوانين ذات الصلة .

واستعرض في منبر (سونا) اليوم نظام النزاهة الوطني للمنظمة، مشيراً إلى أن تحسين مؤشر السودان في مكافحة الفساد يتطلب وجود إرادة سياسية مستمرة، بالإضافة إلى قيام مراكز سند قانوني، وتأكيد استقلالية القضاء والنيابة، بجانب استقلالية وتفعيل الأجهزة الرقابية.

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ودعا د. الطيب إلى مراجعة لوائح ومراسيم الخدمة المدنية وأهمية مواكبتها لمعايير الإصلاح، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والتنسيق مع الجهات الرسمية لتكامل الأدوار، إضافة لتأكيد حرية الصحافة والإعلام وإتاحة حرية التجمع والتنظيم والتظاهر السلمي.

وطالب بضرورة تبني الدولة لوثيقة خفض الفقر ووضع استراتيحية ترتكز على خفض الفقر وتشكيل المجلس التشريعي بعيداً عن المحاصصة، وإحلال السلام في البلاد وتحسين العلاقات مع المجتمع الدولي، ونادى بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ودعا رئيس منظمة الشفافية بحسب سونا – الحكومة للإشراف المباشر على صادرات البلاد السيادية وضمان إعادة الصادر ومنع المصدرين الأجانب من ممارسة التصدير لأي من السلع السيادية ومكافحة التهريب وتجميد صادرات الصمغ العربي للدول والشركات التي تفرض عقوبات على السودان، كما دعا إلى مراجعة قوائم السلع المستوردة غير الضرورية.

وطالب بمعالجة فوضى الأسعار بتنشيط الأجهزة الرقابية ووضع ديباجات لتحديد الأسعار، داعياً إلى إشراك المجتمع للعمل على مكافحة الفساد وحماية المجتمع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)