اتفاق وزراء دول السودان وإثيوبيا ومصر على موجهات فنية لملء وتشغيل...

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتفق وزراء، دول السودان وإثيوبيا ومصر على تطوير موجهات فنية لملء وتشغيل سد النهضة، للاستهداء بها في اجتماعي اللجنة الفنية في الخرطوم وأديس أبابا، جاء ذلك خلال مباحثات وزراء الخارجية والري التي استضافتها وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن لتقييم نتائج المفاوضات الفنية لسد النهضة الإثيوبي والتي جرت بكلٍ من القاهرة وأديس أبابا. كما اتفقوا على عقد اجتماع آخر في واشنطن في يناير المقبل لتقييم نتائج اجتماعي أديس والخرطوم، وإعداد مسودة اتفاقية على ضوء نتائج الاجتماعين أو في حالة عدم الاتفاق بحلول منتصف يناير المقبل، رفع الأمر لرؤساء الدول والحكومات الثلاث. وصل وفد السودان أمس وقد ضمت المباحثات، إلى جانب السودان، وفدي إثيوبيا وجمهورية مصر ضم وفد السودان وزيرة الخارجية، ووزير الري والموارد المائية، والقائم بالأعمال بالإنابة في واشنطن تأتي هذه المباحثات امتداداً للجولة التي التأمت في واشنطن في نوڤمبر الماضي. صدر، في ختام المباحثات، بيان مشترك.

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