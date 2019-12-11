(الغربال) : عودتي للهلال (مستحيله)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ابلغ لاعب المريخ مظلق السراح محمد عبد الرحمن الشهير (بالغربال ) اعضاء رابطة الهلال بقطر بعدم رغبته في العودة مرة اخري للهلال وقالت مصادر خاصة ان عودتة الي الهلال مرة اخري (مستحيلة) موضحا انه،يفضل خوض تجربة اخترافيه خارج السودان وكشف الغربال عن عدد 6 اندية ترغب في التعاقد معه موضحا ان برنامج التاهيل اكتمل تماما وان الاطباء اكدوا له امكانية العودة للملاعب. المادة السابقة علي بلدو: فصلوني عن العمل بسبب (الخيرة)..!

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