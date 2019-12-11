علي بلدو: فصلوني عن العمل بسبب (الخيرة)..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف استشاري الأمراض النفسية والعصبية بروفيسور علي بلدو أسباب فصله عن العمل تعسفياً من خلال الطلب الذي تقدم به إلى لجنة إعادة المفصولين للخدمة العامة أمس بدار حزب الأمة القومي بأم درمان باستمارة ورد فيها في خانة سبب الفصل إنه جاء نتيجة “للخيرة” ورؤية منامية ادعت مديرة مستشفى التجاني الماحي السابقة وزوجة أحد أشقاء الرئيس المخلوع رؤيتها وأن (خيرة د بلدو ما كويسة معها) مما أدى إلى إصدار خطاب فصله وقال بلدو إنه تقدم باستقالته من العمل نتيجة لممارسات الكيزان ومضايقاتهم الكفاءات في الخدمة العامة وفوجئ بعد عام من ذلك بخطاب فصله لهذا السبب الغريب الذي لم تشهد الخدمة العامة له مثيلاً وأبان إنه لا يرغب في العودة إلى العمل بقدر ما إنه يريد حفظ الحق المعنوي والأدبي وأن يوضح للشعب السوداني أن من كانوا يحكمون ما هم إلا مجموعة من المعتوهين على حد قوله.