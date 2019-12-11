ناشطون يصفون نجومية إسراء عادل بـ(فورة الأندروس)!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أبدى عدد كبير من معجبي الإعلامية إسراء عادل دهشتهم الشديدة بسبب غيابها مؤخراً عن المشهد الإعلامي وذلك بعد النجومية الطاغية التي حظيت بها عقب تقديمها لحفل توقيع الاتفاقية بين العسكري وقوى الحرية والتغيير قبيل أشهر.

بينما قام عدد من الناشطين بوصف ما يحدث بأنه نتاج طبيعي لحالة (التخمة) التي أصابت تلك المذيعة عقب الهياج (غير المبرر) الذي لازم ظهورها ذاك، مؤكدين أن نجوميتها لا تعدو (فورة الأندروس) وذلك لأنها نجومية غير قائمة على أي معايير منطقية، بحسب صحيفة السوداني.