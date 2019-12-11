الهلال ينجو من كمين الشرطة ويستعيد المركز الثالث

الخليج 365 : حقق الهلال فوزا صعبا على الشرطة القضارف بثلاثة أهداف مقابل هدفين عصر اليوم الأربعاء لحساب الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

أنهى الأزرق شوط اللعب الأول متقدما بهدف وليد الشعلة وفي الشوط الثاني عزز أطهر تقدم فريقه ونال هدفا ثانيا من ضربة جزاء قبل أن يرفع البديل موفق صديق الفارق لثلاثة أهداف، لينتفض الشرطة ويحرز هدفين متتالين مقلصا الفارق واضعا الهلال تحت ضغط كبير.

وشهدت المباراة إشهار حكم المباراة البطاقة الصفراء لسبعة من لاعبي الهلال.

وكانت المباراة قد توقفت لمدة (5) دقائق بسبب حصب جماهير الشرطة حكم المباراة بالحجارة احتجاجا على ضربة الجزاء التي احتسبت لمصلحة مهاجم الهلال محمد موسى.

النتيجة رفعت رصيد الهلال إلى (25) نقطة مستعيدا المركز الثالث من حي العرب المادة السابقة الفنان راغب علامة يفاجئ السودانيين المقالة القادمة ناشطون يصفون نجومية إسراء عادل بـ(فورة الأندروس)!

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