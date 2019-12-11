الفنان راغب علامة يفاجئ السودانيين

الخليج 365 : وجه الفنان راغب علامة رسالة للسودانيين من خلال فيديو قام بمشاركته الفنان السوداني ماهر سامي المشارك في برنامج أحلى صوت (ذا فويس) على حائطه في انستغرام. وقال الفنان اللبناني راغب: (إن شاء الله يارب نجي ونغني بالسودان). وأشاد بالمتسابق ماهر سامي وبتجربته في الغناء. وفي ختام حديثه وعد الفنان اللبناني بالغناء في السودان.

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