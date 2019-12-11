الفنانة هدى عربي تشعل الأسافير بمشهد مؤثر.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أثار فيديو تظهر فيه الفنانة هدى عربي وهي ترقص مع طفل في أحدى المناسبات العائلية أثار اعجاب الكثيرين. وقال أحد المعلقين على تجاوبها مع الطفل في الرقص في مشهد مؤثر: (كلك ذوق وفيك كمية من التواضع ماشاء الله هذا هو الفن لاغيره وهذا هو الفن والصوت الجميل استمري نحو الافضل). وأضاف آخر: (مزيداً من التقدم.. رااائعة أنت).

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