فيصل : مساعي لتحويل المؤسسات الاعلامية لهيئة عامة

أكد وزير الثقافة والإعلام الأستاذ فيصل محمد صالح، سعي وزارته خلال الفترة الانتقالية لتحويل الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووكالة السودان للأنباء إلى هيئة عامة لتحفظ لها استقلاليتها، وأن تكون تابعة للدولة بعيداً عن الحكومة، لتلبي تطلعات الشعب السوداني.

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وأكد فيصل – لدى مخاطبته ندوة (تنظيم الإعلام السمعي والبصري العمومي ودوره في خدمة المصلحة العامة) بفندق كورنثيا اليوم؛ ضمن فعاليات احتفال اتحاد الإذاعات الدول العربية – أن التحول يكون بالاستفادة من تجارب الدول الصديقة والشقيقة، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة والخبراء في المجال. وقال سنشكل لجانا لمراجعة ملكية المؤسسات الإعلامية ، وسنسترد المال العام لأي مؤسسة مملوكة لأفراد من مال الشعب.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام بحسب سونا – أن الأجهزة الإعلامية المختلفة من مسموعة ومقروءة ومرئية بالسودان – منذ إنشائها – تأثرت بعدم الاستقرار السياسي والظروف الاقتصادية والهجرة والتجريف للكوادر، مشيراً إلى ضرورة الإصلاح القانوني بتعديل القوانين كقانون الصحافة، وتفعيل قانون البث وحق الحصول على المعلومات لمنح مساحة للحريات الإعلامية، حيث سعت وزاة الثقافة والإعلام لتغيير السياسات الإعلامية بالبلاد لإحداث التغيير المنشود في الشأن الإعلامي، بالإضافة للسعي لاستعادة الثقة في إعلام الدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)