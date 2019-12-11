حمدوك يدعو “أصدقاء السودان ” للعمل سوياً لتخطي التحديات

دعا رئيس الوزراء السوداني د.عبد الله حمدوك الشركاء في مجموعة أصدقاء السودان إلى العمل سوياً لتخطي التحديات الماثلة التي تواجهها بلاده ودعم عملية السلام الذي قطعت فيه حكومته شوطاً كبيراً.

وقال حمدوك مخاطباً اجتماع أصدقاء السودان الذي انطلق بالخرطوم يوم الأربعاء إن البيئة مهيئة للتعاون وتخطي التحديات بنجاح، وأن توقعاتنا كبيرة لدعم الاقتصاد عبر الاستثمارات الأجنبية لمعالجة الاقتصاد حتى يسير في المسار الصحيح.

وأشار إلى ضرورة دعم الشركاء لسلام السودان،لافتاً إلى أن الحكومة قطعت شوطاً مع الحركات المسلحة.

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وأكد التزام حكومته بعقد المؤتمر الدستوري وتنظيم الانتخابات الحرة التي تفضي إلى الحياة المنشودة، لافتاً إلى أن هناك العديد من التحديات التي لا زلنا قادرين على التغلب عليها.

وقال حمدوك إن السودان يواجه العديد من التحديات الاقتصادية ممثلة في الدعم والديون الخارجية والتمويل وإصلاح القطاع الأمني، لافتاً إلى نجاح زيارته للولايات المتحدة الأمريكية والتي ينتظر أن تسفر عن إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريباً.

وشدد بحسب الشروق – على انفتاح حكومته والعمل بشفافية وشمولية في المشاركة والتوسع فيها لتحقيق التغيير، قائلاً إنه لا يوجد نموذج جاهز للديمقراطية التي تعقب الشمولية إلا بتعلم الدروس، متوقعاً التعاون مع الشركاء لتحقيق مستقبل مشرق في الإقليم المليئ بالتحديات.

وأكد التزامه بحفظ السلام وتطبيق حقوق الإنسان ومعالجة قضايا الشباب حتى تتاح لهم الفرص بدلاً عن خوض المخاطر عبر الهجرة غير الشرعية وذلك عبر فتح باب التوظيف ودعم الصحة والتعليم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)