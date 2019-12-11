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بالفيديو: “حمار” كاد أن يسبب أزمة في دوري أبطال أوروبا

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التاريخ: 11-ديسمبر-2019

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بالفيديو: “حمار” كاد أن يسبب أزمة في دوري أبطال أوروبا

رغم قيادته لفريقه أولمبيك ليون الفرنسي للوصول إلى دور الـ16 من ، فإن المهاجم الهولندي ممفيس ديباي انخرط في شجار مع جماهير ناديه فور نهاية اللقاء.

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وبعد تعادل ليون على أرضه بنتيجة 2-2 مع لايبزغ الألماني، الثلاثاء، وتأهله للأدوار الإقصائية الأوروبية، نزل واحد من جماهير الفريق الفرنسي لأرض الملعب رافعاً لافتة أثارت غضب قائد الفريق ديباي.

وبحسب موقع (سكاي نيوز عربية) حمل المشجع لافتة عليها صورة كبيرة لحمار مع كلمة “مارسيلو”، وهو المدافع البرازيلي في صفوف ليون، في استهزاء باللاعب الذي عانى تذبذب المستوى هذا الموسم.

 

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)

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