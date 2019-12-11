جنوب دارفور تنتهج الوثيقة الدستورية مرجعية في إعداد الموازنة

تفقد والي جنوب دارفور اللواء الركن هاشم خالد محمود بوزارة المالية سير عمل لجان مناقشة واعداد موازنة العام 2020م بحضور مدير عام الوزارة بالولاية نعمات يس.

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وقال محمود في تصريح بحسب (smc) عقب وقوفه على عمل لجان إعداد الموازنه، إن الموازنة تشتمل على عدة مرتكزات أهمها مكافحة الفساد و الاهتمام بمعاش الناس وتقديم الخدمات لهم ومعالجة الوضع الاقتصادي، مبيناً أن لجان إعداد الموازنة تضم الوزارات والمحليات، موضحاً أنها تعمل على معالجة تكملة مشروعات التنمية الجديدة المقترحة إلى جانب الخدمات الصحية والتعليمية.

من جانبها أشادت مدير عام وزارة المالية نعمات يس بعمل لجان إعداد الموازنة مبينة بأنها طبقت المهنية ، مشيرة إلى أن المرجعية في إعداد الموازنة الوثيقة الدستورية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)