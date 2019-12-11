طبيب بريطاني يتحرش بـ23 امرأة بحجة ضرورة فحص أجسادهن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدين طبيب بريطاني، بالاعتداء الجنسي على 23 امرأة من مراجعيه، أقنعن بضرورة فحص أجسادهن مستغلا تخوفهن من مرض السرطان.

وأدانت المحكمة الطبيب، مانيش شاه، بتهمة الاعتداء الجنسي، وبرأته من تهم أخرى.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” من المفترض أن يتم الحكم على شاه في شباط/ فبراير المقبل، في أحد أكبر قضايا الاعتداء الجنسي في بريطانيا.

وقالت النساء المعتدى عليهن، إن شاه كان يقنعهن بالتخويف بفحص الأثداء، والمهبل، وفتحة الشرج، دون حاجة حقيقية إلى ذلك.

وقالت هيئة الصحة الوطنية في لندن إنها “تتعاطف” مع الضحايا.

عربي21