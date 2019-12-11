جنرال إسرائيلي يكشف عن مخاطر كارثية تواجه بلاده

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف جنرال إسرائيلي بارز النقاب عن مخاطر كارثية تواجه بلاده في المستقبل القريب.

ذكرت القناة العبرية السابعة، أمس الثلاثاء، أن الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي قد أكد أن بلاده ليست مؤهلة لأية حروب مستقبلية، وبأن القوات والضباط والجنود ليسوا على درجة الجاهزية لأية عمليات عسكرية أو حروب مستقبلية.

وأجرت القناة العبرية حوارا مع الجنرال بريك، جاء فيه أن نظرية الأمن الإسرائيلية حتى عام 2006، في الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، اختلفت تماما عما بعدها، لأن ما تلاها من فترة زمنية كانت النظرية الأمنية أو العقيدة الأمنية تؤمن بضرورة عدم الخوف من أية حروب مستقبلية.

ونوه رئيس لجنة الشكاوى الإسرائيلي إلى أن انعدام نظرية أمنية إسرائيلية، خاصة وأن هناك من يضع خطة عسكرية وهناك من يضع خطة مختلفة، فجنرال ما يتخذ قرارا ما حول حجم القوات وبناء الجيش الإسرائيلي، وجنرال آخر يقرر بناء جيش لقطاعين، وثالث يخصص ميزانية ما لمئات الدبابات.

ولفت الجنرال بريك في حواره للقناة السابعة العبرية إلى أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، باتت دمية، ولا يوجد اليوم في تلك الحكومة المصغرة أي تأثير على الجيش وعلى نظريته الأمنية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي لا يهتم منذ فترة بالنظرية الأمنية.