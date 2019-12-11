شقيق أمير قطر ينشر تغريدة “ناريّة” عن “مكر” دول الحصار .. فما الذي يُعدّون له؟!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر الشيخ جوعان بن حمد، شقيق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، تغريدةً ناريّةً شخّص بها الأزمة الخليجية المتواصلة، وألمح فيها الى حكمة قطر في التعاطي مع “المكر” الذي تعرّضت له من دول الحصار.

وكتب الشيخ جوعان في تغريدته التي لاقت تفاعلاً واسعاً: “العبرة بالنهايات وليس بالبدايات، والحكمة في السياسة لا بد أن تهزم المكر، لأن الحكيم يراهن على التعقّل والتحمّل والمكّار يراهن على التحيّل والتعجّل”.

وأضاف: “من أراد المثال فلينظر كيف تتحول بعض أحلام السيطرة والتمدد إلى كوابيس”.