سقوط فتاة من الطابق الثالث من عمارة بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اسعفت دورية شرطة كانت مرتكزة بأحد أحياء الخرطوم فتاة في العقد الثاني من عمرها تم العثور عليها ساقطة على الأرض ولا تقوى على الحراك بعد أن تعرضت لعدة إصابات في أجزاء مختلفة من جسدها حيث تبين من خلال التحريات التي أجرتها الشرطة بأن الفتاة سقطت من الطابق الثالث من عمارة بأحد أحياء الخرطوم العريقة.

وبواسطة الاورنيك الجنائي أدخلت المصابة المستشفى لتلقي العلاج وباشرت الشرطة التحري حول ملابسات الحادث. المادة السابقة مصرع شاب دهساً بسيارة أخية بالخرطوم…. المقالة القادمة مفاجأة وكشف خطير.. مصادر تفضح خطة “بن زايد” لضرب اقتصاد الأردن

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