مصرع شاب دهساً بسيارة أخية بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خيم الحزن على أسرة الشاب محمد مدثر وذلك على إثر الحادث المروع الذي وقع أثناء قيادته لدراجة بخارية حيث يبلغ من العمر سبعة وعشرين عاماً وأثناء عودته إلى منزله بعد إنتهاء دوامه العملي وقع الحادث المؤسف بتعرضه للدهس من قائد عربة بالقرب من الأبراج لتجرى محاولات اسعافه إلا أن يد المنون كانت أسرع ليتوفى إلى رحمة مولاه لتقوم شرطة المرور باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وكانت المفاجأة بأن العربة التي دهسته قام بشرائها من شقيقه امجد ولم يتم تحويل ملكيتها حتى وقوع الحادث. المادة السابقة أعيدوا حتي ولو جزء بسيط من مستوى الهلال المعروف.. بقلم محمد عثمان بلل المقالة القادمة سقوط فتاة من الطابق الثالث من عمارة بالخرطوم….

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