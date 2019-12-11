أعيدوا حتي ولو جزء بسيط من مستوى الهلال المعروف.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• يعود الهلال عصر اليوم للظهور في المنافسة المحلية.

• يحل ضيفا على الشرطة في القضارف.

• يخوض اللقاء بشكل جديد.

• خسر امام الاهلي المصري في البطولة الافريقية.

• إقال مجلسه الكابتن صلاح آدم عقب المباراة مباشرة.

• تعيين هيثم مصطفى مدربا مؤقتا للفريق.

• نتخوف من تلك التغييرات على الفريق امام الشرطة.

• بطل القضارف يلعب امام جماهيره الشرسة.

• التي ستتدافع بكثافة للوقوف خلف اللاعبين لتحقيق نتيجة تاريخية امام الهلال.

• الشرطة هو الآخر يعاني من عدم استقرار .. عقب استقالة الديبة مدرب الفريق.

• ليس هناك اختلاف كثيرا في ظروف الطرفين.

• ويتفوق الشرطة بالدعم المعنوي الذي سيجده من أنصاره.

• حيث يتطلعوا لاعادة ذكرى نتائجه الايجابية امام القمة على أرضه.

• لن نُخفي تخوفنا على الازرق من حدوث تعثر جديد.

• نسبة للظروف التي تم سردها في بداية هذا المقال.

• نطلب من لاعبي الفريق اللعب بروح الهلال المعروفة.

• لن نطلب منكم المستحيل.

• كل المطلوب أعيدوا ولو جزء قليل من مستوى الهلال المعروف.

• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.