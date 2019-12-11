أعيدوا حتي ولو جزء بسيط من مستوى الهلال المعروف.. بقلم محمد عثمان بلل

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
• يعود الهلال عصر اليوم للظهور في المنافسة المحلية.
• يحل ضيفا على الشرطة في القضارف.
• يخوض اللقاء بشكل جديد.
• خسر امام الاهلي المصري في البطولة الافريقية.
• إقال مجلسه الكابتن صلاح آدم عقب المباراة مباشرة.
• تعيين هيثم مصطفى مدربا مؤقتا للفريق.
• نتخوف من تلك التغييرات على الفريق امام الشرطة.
• بطل القضارف يلعب امام جماهيره الشرسة.
• التي ستتدافع بكثافة للوقوف خلف اللاعبين لتحقيق نتيجة تاريخية امام الهلال.
• الشرطة هو الآخر يعاني من عدم استقرار .. عقب استقالة الديبة مدرب الفريق.
• ليس هناك اختلاف كثيرا في ظروف الطرفين.
• ويتفوق الشرطة بالدعم المعنوي الذي سيجده من أنصاره.
• حيث يتطلعوا لاعادة ذكرى نتائجه الايجابية امام القمة على أرضه.
• لن نُخفي تخوفنا على الازرق من حدوث تعثر جديد.
• نسبة للظروف التي تم سردها في بداية هذا المقال.
• نطلب من لاعبي الفريق اللعب بروح الهلال المعروفة.
• لن نطلب منكم المستحيل.
• كل المطلوب أعيدوا ولو جزء قليل من مستوى الهلال المعروف.
• رغم كل شي .. نحن الهلال بنريدو جد.
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