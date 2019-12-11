المصري حمادة صدقي مدربًا للهلال السوداني

أعلن نادي الهلال السوداني، اتفاقه مع المصري حمادة صدقي، لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، خلفًا للمدرب صلاح آدم.

وأقيل صلاح آدم، من منصبه بعد الخسارة التي تلقاها الهلال أمام الأهلي المصري (2-1) في الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الهلال عبر بيان رسمي: “أكمل نادي الهلال اتفاقه مع المدرب المصري حمادة صدقي، لتولي قيادة الفريق الأول في المرحلة المقبلة”.

وأضاف: “من المنتظر أن يصل صدقي للخرطوم الخميس المقبل؛ لتوقيع العقد مع مجلس ادارة النادي”

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وبحسب موقع (kooora) لعب صدقي للنادي الأهلي لسنوات بخط الدفاع، ثم اتجه للتدريب وعمل مساعدًا للمدرب حسن شحاتة في قيادة منتخب مصر خلال الفترة بين 2004 إلى 2011، وحقق 3 ألقاب لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وعمل صدقي، مديرًا فنيًا لعدة أندية مصرية على رأسها سموحة وقاده لوصافة الدوري موسم “2013- 2014” بجانب الجونة، ووادي دجلة.

ويلعب الهلال في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي، والنجم الساحلي التونسي، وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.

الخرطوم : (أخبار الخليج 365)