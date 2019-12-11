السجن (10) سنوات مع الغرامة لمدان بترويج المخدرات وبراءة آخر

أوقعت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال أمام القاضي محمد بشير حكماً على مدان بالاتجار بالمخدرات بالسجن عشر سنوات والغرامة (20) ألف جنية بالعدم السجن شهرين وذلك لمخالفتة المادة(16أ،) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقه بالترويج كما برأت المحكمة المتهم الثاني من التهمة المنسوبة إليه.

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وتشير تفاصيل البلاغ المدون بحسب التيار – وردت معلومة لدى شرطة مكافحة المخدرات تفيد بأن المتهمين يقومون بالترويج للمخدرات وتم عمل مبايعة صورية حيث حضر المتهمون لتسليم المصدر المعروضات وكان الاتفاق بينه وبين المتهم الاأول لشراء عشرة أكياس وحضر المدان وسلم المصدر كيساً وأخبره بأن الشخص الذي بحوزته مفتاح المخزن غير موجود وعده باستلام بقية المعروضات وكان يرافقه المتهم الثاني كما خضع المتهمون للتفتيش وضبط بداخل الكيس عدد

( 19ونصف) راس حشيش وعند الفحص المعملي أثبت بأن المعروضات وهي من نبات القنب الهندي وتحتوي على ‘مادة (اتش تي سي) المخدرة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)