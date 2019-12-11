اعتقال القيادي بالمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي

ألقت السلطات يوم الأربعاء،القبض على رئيس هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي،للتحقيق معه حول دوره في تدبير انقلاب 1989 الذي أوصل الرئيس المعزول عمر البشير للحكم. وأكد مصدر في الحزب اعتقال السنوسي بواسطة قوة أمنية كبيرة.

وبحسب وكالة “الأناضول” التركية عن مصدر من مكتب السنوسي (82 عامًا)، إن قوة من المباحث الجنائية أبرزت أمر توقيف من النيابة لرئيس هيئة شورى حزب الشعبي الحزب الذي أسسه الراحل حسن الترابي بمنزله شرق العاصمة السودانية الخرطوم.

وأضاف المصدر مفضلاً عدم الكشف عن اسمه،أن السنوسي طلب من عناصر الشرطة حضور المستشار القانوني للحزب،قبل اقتياده إلى النيابة.

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وحتى الساعة لم يصدر بيان عن الشرطة السودانية بشأن توقيف السنوسي الذي كان يشغل منصب مساعد البشير (1989: 2019).

غير أن النيابة العامة في السودان كانت أصدرت في 20 نوفمبر الماضي، أمرًا بالقبض على أمين حزب المؤتمر الشعبي “علي الحاج” والسنوسي لدورهما في تدبير انقلاب 1989.

وتم توقيف “الحاج” وإحالته إلى سجن كوبر في الخرطوم،فيما لم ينفذ الأمر حينها ضد السنوسي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)