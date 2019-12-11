تعرف على جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 في دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تتواصل الإثارة في مباريات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 الموافق 14 ربيع الآخر 1441 هجريًا التي بدأت مع بداية الأسبوع في الدوري الإنجليزي وكأس الخليج 24 وغريهما، واستمرت أمس الثلاثاء بمنافسات دوري أبطال أوروبا.

ستكون البداية في الدوري الإماراتي الذي تستأنف جولته الثامنة اليوم كأس الخليج 24 ، وستكون البداية بمواجهة بين حتا والجزيرة، ثم سنكون على موعد مع قمة الجولة بين شباب الأهلي دبي والوحدة، كما سيواجه العين النصر والوصل الفجيرة.

ستستمر مباريات الجولة السابعة في الدوري المصري الممتاز اليوم، وسيواجه الإسماعيلي مصر المقاصة وحرس الحدود نادي مصر، أما الختام فسيكون بمواجهة الأهلي ضد وادي دجلة.

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القارة العجوز ستتواصل فيها الإثارة بمباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا ، وستكون البداية بمباراة بين مانشستر سيتي ودينامو زغرب فيما سيقابل شاختار أتالانتا.

في السهرة سنكون أمام مباراة واحدة حاسمة هي التي ستجمع بين أتلتيكو مدريد ولوكوموتيف موسكو، وسيدخل الروخيبلانكوس هذا اللقاء ممتلكًا لفرصتي الفوز والتعادل، وفي نفس التوقيت سيواجه يوفنتوس باير ليفركوزن، وباريس سان جيرمان جلطة سراي وكلوب بروج ريال مدريد ، أما قمة اليوم الثاني من الجولة فستجمع بين بايرن ميونخ وتوتنهام.

وبحسب موقع قول سيبدأ اليوم كأس العالم للأندية 2019، وستجمع المباراة الافتتاحية بين السد بطل الدوري القطري الذي تأهل كمستضيف لإقامة البطولة في قطر، وفريق هينجين بطل منطقة أوقيانوسيا.

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 14 ربيع الآخر 1441 هجريًا، والقنوات الناقلة لها.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)