إنطلاق جلسات اجتماع “أصدقاء السودان” بالخرطوم

انطلقت بقاعة الصداقة في الخرطوم يوم الأربعاء جلسات اجتماع أصدقاء السودان، وذكر بيان صحفي أن التركيز حالياً ينصب على حشد وتنسيق الدعم من المجتمع الدولي لأولويات الحكومة الانتقالية حتي تتوج بإجراء انتخابات حرة نزيهة في عام 2022م.

وتترأس الاجتماع النرويج وبمشاركة من بنك التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي ممثلاً في فرنسا وألمانيا إلى جانب صندوق النقد الدولي، ودول بريطانيا، والولايات الولايات المتحدة، والكويت، وهولندا، والنرويج، و قطر، والسعودية، والسويد، والإمارات العربية المتحدة، والأمم المتحدة،والبنك الدولي.

وخاطب الجلسة الافتتاحية للجلسات رئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك.

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وأوضح بيان صحفي لأصدقاء السودان بحسب الشروق – أن الملتقى تشكل منذ أكثر من عام وأن الاجتماع الرسمي الأول عقد بشكل موسع في واشنطن وعقدت اجتماعات متتالية في (واشنطن وبروكسل وبرلين) في مارس ومايو ويوليو وأكتوبر وستعقد اجتماعات مستقبلية في كل من السودان ودول أخرى من الأعضاء.

وذكر البيان أن تركيز أصدقاء السودان حالياً ينصب على حشد وتنسيق الدعم من المجتمع الدولي لأولويات الحكومة الانتقالية التي تتوج بإجراء انتخابات حرة نزيهة في عام 2022م.

وأشار البيان أن أصدقاء السودان يدركون أن ميثاق سلام وتنمية محدد بين الحكومة والشركاء الدوليين يحسن كثيراً من فرص الانتقال لثلاث سنوات ناجحة ويوسع فرص ضمان التنمية المستدامة في المستقبل وسيتم التأكيد على ذلك من خلال مبادئ التنسيق والمسائل المتبادلة، كما سيتم مناقشة جدول زمني لالتزامات ثابتة لدعم الانتقال.

وتوقع البيان أن تحدد المناقشات التي تجرى يوم الأربعاء أفضل طريقة لدعم المجموعة لأولويات حكومة السودان،بما في ذلك عملية السلام ودعم النمو الاقتصادي، بما في ذلك دعم الصحة والتعليم.

وذكر البيان أن الاجتماع سيمهد المجال لمؤتمر دولي لإعلان التبرعات المقرر عقده في منتصف عام 2020م.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)