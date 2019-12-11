متحري يكشف تفاصيل تزوير لوحات سيارات واستيكرات

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كشف المتحري مساعد شرطة تابع لمباحث شرطة المرور بمحكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي طيب الأسماء عبد اللطيف تفاصيل في بلاغ تزوير لوحات العربات وشهادات البحث والاستكيرات التي يواجه فيها الاتهام (5) متهمين وأبان بحسب التيار – بأنه تم ضبط عربة (كليك) تحمل لوحات وشهادة بحث مزورة واستكير تم القبض على المتهم الأول صاحب العربة وبدوره أرشد على المتهم الثاني وبدوره أرشد على بقية المتهمين الرابع والخامس وأفاد المتهم الرابع لدى استجوابه بأن المتهم الخامس يقوم بعملية التزوير كما ضبط بحوزته عدد (إثنين جهاز لاب توب بالإضافة إلى ماكينة تصوير وتليفون وشهادات بحث واستيكرات وشهادات بحث مزورة في منزل المتهم بشرق النيل وأبان المتهم الرابع لدى استجوابه بأنه والمتهم الخامس شركاء في عمليه تزوير .

تم إرسال المعروضات (اللوحات وشهادة. البحث والاستكيرات) للمعامل الجنائية وجاءت الإفادة بإنها مزورة وأضاف المتحري بإنه تمت مخاطبة شركة الاستيكرات التي ضبطت وجاءت الإفادة بأن الاستيكرات تابعة للولايات سلمها أفراد من الشرطة للمتهمين ولم يتم تدوين بلاغ في مواجهتهم كما قدم المتحري حزماً من المستندات ووجهت النيابة تهمة للمتهمين الـ(5) تحت المواد (21/123) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك في التزوير .

كما تمت مناقشة المتحري ومن خلال مناقشته ذكر بأن المتهم الأول قام بشراء كليك من دون جمارك تم ضبطه بشارع الحرية وأضاف لدى مناقشته حسب توجيهات النيابة تم عمل كمين للمتهمين الرابع والخامس وتحرك بمنطقة شرق النيل وتم ضبط شهادة بحث ولوحة باسم المتهم الثاني وأثناء تسليم المتهمين الخامس والرابع للمتهم الثاني تم القبض عليهم وعند تفتيش عربة المتهم الخامس ضبطت شهادات بحث لعربات مختلفة الأرقام وعند سؤاله عن علاقة المتهم الثاني والخامس ذكر بإنها علاقة منفعة مبيناً بأن علاقة المتهم الثاني بالأول وسيط كما مثل الدفاع عن المتهمين الثاني والخامس الأستاذ التوم برير عليه حددت جلسة أخرى لسماع الشاكي.