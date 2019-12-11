بدء الجلسة الأولى لمفاوضات الحكومة والحركات

التاريخ: 11-ديسمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة بدأت صباح الأربعاء بفندق بآلم أفريكا بجوبا جلسة التفاوض الأولى العامة في إطار الجولة الثالثة للتفاوض بين وفد الحكومة وحركات الكفاح المسلح بحضور وفد الوساطة من دولة الجنوب وبمشاركة أصحاب المصلحة من ولايات السودان المختلفة. Advertisements ويترأس الوفد الحكومي الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة. وتناقش الجلسة بحسب الشروق – اللوائح والقوانين المنظمة للعملية التفاوضية ومراجعة ما تم الاتفاق عليه حول إعلان جوبا وكل الاتفاقيات، والتشاور حول انضمام الحركات الأخري لمنبر جوبا. وتعقب الجلسة العامة جلسة أخرى خاصة بمسار المنطقتين تناقش الاتفاق الإطاري الذي ستقدمه الحركة الشعبية شمال تليها جلسة خاصة بمسار الوسط حول الاتفاق الإطاري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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