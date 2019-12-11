الحلو :جئنا إلى جوبا لدفع العملية السلمية نحو نهاياتها

قال رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو، إن وفد حركته جاء لجوبا وهو مفعم بالأمل في أن تسفر الجولة الحالية عن نتائج إيجابية تدفع بالعملية السلمية إلى نهاياتها المنطقية والمرجوة.

وأضاف مخاطباً الحضور في الجلسة الثالثة لمفاوضات السلام “إنني أرى أن الوطن على موعد معكم”.

وتساءل الحلو حول إن كان المتفاوضون خطين متوازيين لا يلتقيان أم كانا جناحين للطيران وإسعاف الوطن.

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ورأى أن مبعث الأمل هو روح التعاون والتفاهم من جانب الوفد الحكومي التي لمسناها في الجولة السابقة رغم اعترافنا بتعقيدات المشكلة الوطنية ووعورة المسالك باتجاه حلولها وتعرجاتها.

وقال الحلو بحسب الشروق – إنني أرى أن الوطن على موعد معكم، وهذا يتطلب أن تعملوا معاً وبإخلاص لإقالة عثراته وضمان رفعته لينعم بالإستقرار بعد توهان ومن ثم النهضة والتقدم”.

وانطلقت المفاوضات المباشرة بين وفدي الحكومة السودانية بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو وحركات الكفاح المسلح الأربعاء.

وأكد الحلو، وصول وفد حركته واستعداده لمواصلة ما بدأ في الجولة السابقة من حوار حول القضايا مناط النقاش.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)