طهران: بيان القمة الخليجية دعم علني للإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدانت إيران، اليوم الأربعاء، بيان قمة مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت أمس، مشيرة إلى أن البيان يعتبر دعم علني للإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد الشعب الإيراني.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن “بعض دول مجلس التعاون الخليجي تواصل قتل فرص التعاون التي تقدمها إيران”.

وتابعت: “عدد قليل من أعضاء هذا المجلس [التعاون الخليجي] على استعداد لمواصلة سياساتهم غير المنطقية للقضاء على فرص التعاون التي تقدمها بلادنا بهدف تأمين واستقرار المنطقة، وهو أمر مرغوب فيه لدول أخرى”.

وأضافت: “تكرار المزاعم التي لا أساس لها في البيان هو نتيجة الضغط السياسي على أعضاء المجلس”.