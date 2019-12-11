تصريحات إماراتية خطيرة بشأن “الأزمة مع قطر”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، حول القمة الخليجية التي انعقدت أمس في الرياض، متطرقا من جديد إلى أزمة مقاطعة قطر.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “إن معاجلة المظالم الحقيقية طويلة الأجل للدول الأربع، هي الأساس لحل الأزمة مع قطر، وهو ما لم يتم التوصل إليه بعد”، مضيفا: “هذا هو الرأي من قمة الرياض”.

وكان قرقاش قال في تغريدة، أمس، إن “أزمة قطر في تقديري مستمرة مع قناعتي أن لكل أزمة خاتمة وأن الحلول الصادقة والمستدامة لصالح المنطقة، غياب الشيخ تميم بن حمد عن قمة الرياض مرده سوء تقدير للموقف يسأل عنه مستشاروه، ويبقى الأساس في الحل ضرورة معالجة جذور الأزمة بين قطر والدول الأربع”.