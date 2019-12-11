العدل والمساواة تكشف عن عدد منسوبيها المفقودين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت حركة العدل والمُساواة، أنّ عدد منسوبيها المفقودين يتجاوز الـ(500)، بعضهم في جهاتٍ غير مَعروفة، وقالت إنّها تُريد مَعرفة مَصير المَفقودين.

واعتبر رئيس وفد الحركة آدم عيسى حسابو خلال لقاءٍ بأعضاء المجلس السيادي، أنّ تداوُل مَلف تَعيين الولاة جاء في تَوقيتٍ خَطأ، وأنّه من الصعب إنفاذ أيِّ خَطوة دُون الشُّركاء، وقال إنّ الحركة لا تُريد المُضي في نهج النظام البائد في نقض العُهُود والمواثيق، وأكّد أنّ الحركة مع ميثاق جوبا، ويَجب على الأطراف الالتزام به وهو أرجأ تعيين الولاة والتشريعي لحين توقيع السلام لما يترتّب عليه من استحقاقاتٍ لفترة الديمقراطية، وطالب حسابو بالانتظار قليلاً بدلاً من تدمير عملية السلام بشكلٍ كاملٍ، ونادى بضرورة أن يُعالج الاتفاق مُخلّفات الحرب والبنى التحتية.

صحيفة الصيحة