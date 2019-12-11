هيثم مصطفى يعلن تشكيلة الهلال أمام الشرطة القضارف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلن الجهاز الفني للهلال الخرطوم بقيادة هيثم مصطفى عن التشكيلة الأساسية التي سيلعب بها اليوم”الأربعاء” أمام الشرطة القضارف في المرحلة الخامسة عشر من منافسة الدوري الممتاز.وضمت القائمة كلاً من محمد النور أبوجا في حراسة المرمى، أطهر الطاهر، السمؤل ميرغني، عمار الدمازين، فارس عبد الله، نصر الدين الشغيل، محمد دراج، نزار حامد، سليم محمد.وسيقود الهجوم وليد الشعلة ومحمد موسى الضي. المادة السابقة وزارة المالية: لا إتجاه لرفع الدعم عن أي سلعة المقالة القادمة الطيران ..!!.. بقلم الطاهر ساتي

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