مياه الخرطوم: توقف التمويل وتأخيره سيفاقم من المشكلة في الصيف المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد مالك عمر العبيد مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم أن إنشاء محطة مياه أم دوم بشرق النيل خطوة استراتيجية من شأنها أن تسهم في حل مشكلة المياه بالمنطقة، وقال إن شركة “أكسس قلوبال” المنفذة للمحطة ستبدأ في العمل فوراً، موضحاً أن إنتاجية المحطة في الستة شهور الأولى تصل لـ(50) ألف متر مكعب في اليوم لتبلغ الإنتاجية الكلية في مرحلتها الأولى (100) ألف متر مكعب، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع تبلغ 2 مليار و747 مليون جنيه بتمويل من بنك فيصل الإسلامي، كاشفاً عن خطة لزيادة سعات المحطات القائمة بتوسعتها مستقبلاً، كاشفاً عن عدد من المحطات المدرجة في خطة التنفيذ (جديدة وتوسعة) تشمل محطة أبوسعد الصالحة بإنتاجية 30 ألف متر مكعب في اليوم وشمال بحري(توسعة) ومحطة الحريزاب بإنتاجية 45 ألف متر مكعب في اليوم، مشدداً على أهمية تسريع خطوات برنامج التمويل الاتحادي لعدد من مشروعات المياه لمجابهة الصيف القادم وقال إن توقف التمويل وتأخيره سيفاقم من المشكلة في الصيف المقبل، مطالباً الجهات المسؤولة على المستويين الولائي والاتحادي بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ الموقف.

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