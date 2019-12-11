رئيس تحرير صحيفة السوداني “ضياء الدين بلال” يتقدم ببلاغ لدى جرائم المعلوماتية ضد الناشط السياسي (ودقلبا)

قال رئيس تحرير صحيفة السوداني “ضياء الدين بلال” يوم الأربعاء، بأنه تقدم ببلاغ لدى نيابة جرائم المعلوماتية بالخرطوم، ضد الناشط السياسي ” هشام علي محمد علي” المعروف ب (ودقلبا)، للإساءة إليه وإشانة سمعته باختلاق الأكاذيب، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365).

وتحت ( بلاغ عاجل) دون “بلال” على صفحته بفيسبوك: متخصص في الفبركة ونسج الأكاذيب، ظل يستهدفني بصورة مستمرة منذ فترة، مرة بنسبتي لجهاز الأمن الذي لم ندخل مبانيه الا بأوامر استدعاء، أو لتغطية مؤتمرات صحفية، في اخر مرة قال الكذاب أنني طلبت مقابلته في مبنى الجهاز .. !!! ، في إشارة إلى (ودقلبا).

مضيفاً: المفارقة الغريبة والمضحكة… والحقيقة التي يسعى لتشويهها ذلك الكذوب، انني لا أعرفه الا كشبح اسفيري فقط.

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قابلته مرة واحدة ، اثناء ذهابي الى نيابة أمن الدولة لضمان الاخت العزيزة الكاتبة الصحفية سهير عبد الرحيم في بلاغ مدون ضدها من قبل جهاز الأمن!

وجدته صدفة هنالك ،مقبوض عليه في ذمة اتهامات بالكذب والتلفيق!

ولأن الاساءة الينا ليست نزهة أمنة، سيضطر هذا الكذاب الأشر، لدفع ثمن ما كتب، أمام محكمة جرائم المعلوماتية، عن يد وهو صاغر!

وما أيسر التحقق مما زعم.. في هذا المناخ .. الذي يعول عليه في استهدافنا.. !

مردفاً: عند القضاء تجتمع الخصوم وساعتئذ يقع عليه عبء الإثبات فيما ادعاه.. ويقينا انها أكاذيب وفبركات درج على احترافها ورمى بها الكثيرين ، دون أن يرمش له جفن ومضى في سبيله الخرب!

وشدد “بلال” قائلاً: اذا لم يعطنا القضاء حقنا سيكون لكل حادث حديث، اركز بس وارخي جسمك وما تتجرس! (على حد قوله).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)