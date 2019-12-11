مصادر تكشف عن (92) مرشحاً لمناصب ولاة الولايات

كشف مصادر، عن قائمة ترشيحات الولاة لـ(قوى الحرية والتغيير) والمتوقع إعلانها الأسبوع المقبل، وأشارت إلى (92) مرشحاً قدمتهم مكونات شعبية بالولايات بينهم (5) سيدات.
ووفقاً للقائمة النهائية بحسب صحيفة المجهر أمس، فإن ولاية وسط دارفور قدمت مرشحاً واحداً وهو “عمر موسى” غير أن التجمع الاتحادي المعارض لا يزال معترضاً عليه.
وجاء في الملاحطات التي كتبت في القائمة أمام كل ولاية عن وجود انقسام بالنيل الأبيض، على الرغم من أن كافة المرشحين من قيادات حزب الأمة القومي.
وقدمت ولاية الجزيرة (6) مرشحين مع ملاحظات بوجود انقسام بالولاية، وبلغ عدد المرشحين في نهر النيل (11) مرشحاً، وفي غرب دارفور مرشح واحد هو المحامي “محمد عبد الله الدومة”، بينما قدمت جنوب دارفور (5) مرشحين مع طعن من حزب الأمة القومي، وقدمت ولاية البحر الأحمر (4) مرشحين مع ملاحظات من حركة (حق) حول بعضهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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