استطاعت شركة البروف أن تتعاقد مع الفنان الكبير محمد الأمين وذلك لإحياء حفل رأس السنة بمدينة بورتسودان، هذا وقد حظى الإعلان الأول للحفل بتجاوب غير عادي من جمهور الليالي بالإضافة إلى الترحاب الشديد من قبل أهالي الشرق والذين أكدوا أن رأس السنة لديهم سيكون مختلفاً جداً ومبهراً بحجم إبهار الموسيقار الكبير، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد الأمين يغني حفل رأس السنة ببورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.