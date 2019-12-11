“حمدوك” يعتذر للكويت عن ما بدر من النظام السابق إبان الغزو العراقي

Advertisements

أكد وكيل وزارة الإعلام الكويتية لشؤون الصحافة محمد العواش اعتذار رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لدولة الكويت عن ما بدر من النظام السابق إبان الغزو العراقي، وقال إن حمدوك سيزور الكويت قريباً للإعلان عن الموقف الجديد للقيادة السودانية تجاه الكويت وقياتها وشعبها.

وأكد العواش في تصريح بحسب صحيفة السوداني، أن العلاقات بين السودان والكويت متميزة، ووصف العواش موقف الحكومة الانتقالية باللفتة البارعة، وأضاف أن انعقاد الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية بالخرطوم يأتي دعماً للسودان وللتضحيات الطاهرة التي قدمها شعبه وشهداؤه الأبرار ليكون السودان في مرحلة جديدة يتوق لها كل سوداني وهي مرحلة الديمقراطية والتعددية والحرية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)