الارتباك يتواصل في الهلال وخالد جلال يقترب

كشفت صحيفة (اليوم السابع)، أن المدرب المصري خالد جلال أصبح أبرز المرشحين لقيادة الفريق قبل مواجهة النجم الساحلي في الأندية الأبطال، وتلقى جلال اتصالات أمس يقودها رئيس النادي (الكاردينال) المتواجد في القاهرة لحسم الملف نهائياً،

فيما انحصر أمر تولي الجهاز الفني وسط جمهور الهلال بين المدربين المصري أحمد حسن والفرنسي برنارد سيموندي الذي درب العديد من المنتخبات والأندية أبرزها منتخبات غينيا وبوركينا فاسو وبنين، وأندية وفاق سطيف وشباب قسطنطين وشبيبة الساورة ونصر حسين داي من الجزائر، والخريطات والأهلى القطريان.

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أما أحمد حسن فقد خاض تجربة تدريبية وحيدة مع بتروجت في الدوري المصري عام 2015م واستمر معه 4 شهور، قبل الرحيل بسبب سوء النتائج قبل خوض تجربة مؤقتة لمدة مباراة وحيدة كمدرب لبيراميدز، حيث صوتت جماهير الهلال عبر الموقع الرسمي للنادي علي (فيس بوك) على تولي المهمة للفرنسي بنسبة بلغت 87% إلى جانب نسبة 13% قابلة للزياده قبيل حسم الأمر من قبل المجلس، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)