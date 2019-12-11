عاملون بشركة الموارد المعدنية يُصعِّدون مطالبهم بتعديل قوانين السلامة

التاريخ: 11-ديسمبر-2019
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صَعّدَ عَاملون بالشركة السودانية للموارد المَعدنية، مَطالبهم بتعديل قوانين السلامة المهنية، فيما حظرت الشركة مُشاركة أيِّ مُوظّف في أيِّ نشاطٍ سياسي، على خلفية تنظيم عاملين بإدارة السلامة والبيئة وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للمُطالبة بتعديل القانون.
وأصدر مدير إدارة البيئة والسلامة بالشركة ناصر أحمد، قراراً مَنَعَ فيه المُوظّفين من المُشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء أمس، وحذّر من الخُرُوج للمُشاركة في أيِّ نشاطٍ سياسي.
وفي السِّياق وبحسب صحيفة الصيحة، وَصَفَ مُوظّفون بالشركة، تعيين المُدير العام ونائبه بأنّه اختيارٌ “غَير مُوَفّقٍ”، وطَالبوا وزير الطاقة والتّعدين بمُراجعة تعيينهم والاعتماد على الكَفَاءات المُؤهّلَة مِن ذوي الخِبرة وإبعاد مَنَاصب الشركة من المُحاصّصات السِّياسيَّة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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