حسين الصادق يعود في جلسة بالعود

التاريخ: 11-ديسمبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة يرتب الفنان حسين الصادق لامسية غنائية خاصة الاسبوع القادم، عبر جلسة بالعود، يستضيفها مسرح ليالي البروف الغنائية بالخرطوم. Advertisements يقدم فيها جديد اغنياته واغنيات مسموعة، وقد درج حسين على احياء مثل

هذه الامسيات من فترة لاخرى. يذكر ان حسين الصادق شارك الايام الفائتة بحسب آخر لحظة، في فعالية الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة وقد وجدت مشاركته صدى طيبا لدى الاطفال المعاقين والجهة المنظمة للحفل.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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