حزب تحرير: حكومة حمدوك تمارس التسوّل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اتهم حزب تحرير السودان الحكومة الانتقالية بممارسة التسوّل على خلفية قيام مؤتمر أصدقاء السودان الذي تشارك فيه”24″ دولة على رأسها الولايات المتحدة، بريطانيا،ألمانيا، فرنسا، والنرويج.

ويهدف المؤتمر الذي تستضيفه البلاد اليوم”الأربعاء” إلى تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للحكومة الانتقالية في السودان التي تعوّل عليه في تمويل موازنة 2020 البالغة 15 مليار دولار، وذلك لتغطية 20 مشروعًا في مجالات المرافق والخدمات الحيوية، بالإضافة إلى زيادة احتياطيّ النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

واليوم”الأربعاء”، وقف عشرات من أعضاء حزب التحرير أمام قاعة الصداقة”مقر المؤتمر” مندّدين بالخطوة، مؤكّدين أنّ علاج المشكلات الاقتصادية يكون بتفجير طاقات البلاد.

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وأشار الحزب إلى أنّ الاستثمار الأجنبي نهب البلاد ثرواتها، مبديًا تشاؤمه من قيام مؤتمر أصدقاء السودان.

ومجموعة “أصدقاء السودان”، تشكّلت في يونيو بعد فضّ اعتصام القيادة، وتضم كلاً من الولايات المتحدة الأميركية، وألمانيا، والنرويج، وبريطانيا، وفرنسا، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وإثيوبيا، والإمارات، والسعودية، ومصر، وقطر.

باج نيوز