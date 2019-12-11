إلقاء القبض على إبراهيم السنوسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ألقت الشرطة اليوم القبض على إبراهيم السنوسي، مساعد الرئيس المخلوع، القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي، وحولته إلى نيابة الخرطوم شمال للتحقيق معه في بلاغ انقلاب الإنقاذ، المقدم من الراحل علي محمود حسنين وآخرين.

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