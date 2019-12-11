حمدوك يؤكد التزامه بحفظ السلام وتطبيق حقوق الإنسان ومعالجة قضايا الشباب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك الشركاء بمجموعة أصدقاء السودان بالعمل سويا لتخطي التحديات الماثلة التي يواجهها السودان ودعم سلام السودان الذي قطعت الحكومة فيه شوطا كبيرا.

وأضاف خلال مخاطبته اجتماع أصدقاء السودان الذي تستضيفه الخرطوم اليوم الأربعاء بأن البيئة مهيئة للتعاون وتخطي التحديات بنجاح .

وأضاف قائلا إن توقعاتنا كبيرة لدعم الاقتصاد عبر الاستثمارات الأجنبية لمعالجة الاقتصاد حتى يسير في المسار الصحيح .

وأشار إلى ضرورة دعم الشركاء لسلام السودان، لافتا إلى أن الحكومة قطعت شوطا مع الحركات المسلحة.

وأكد حمدوك التزام حكومته بعقد المؤتمر الدستوري وتنظيم الانتخابات الحرة التي تفضي إلى الحياة المنشودة، لافتا إلى أن هناك العديد من التحديات التي لا زلنا قادرين على التغلب عليها .

Advertisements

وأشار إلى أن تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء في انتظار تشكيل المجلس التشريع، مؤكدا أن قضية السلام بالأقليم أحد التحديات التي ستفرد لها جلسة بالاجتماع .

وأكد حمدوك أن السودان يواجه العديد من التحديات الاقتصادية ممثلة في الدعم والديون الخارجية والتمويل وإصلاح القطاع الأمني، لافتا إلى نجاح زيارته للولايات المتحدة الأمريكية والتي ينتظر أن تسفر عن إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قريبا.

وأكد رئيس الوزراء إنفتاح حكومته والعمل بشفافية وشمولية في المشاركة والتوسع فيها لتحقيق التغيير، مضيفا بأنه لا يوجد نموذج جاهز للديمقراطية التي تعقب الشمولية إلا بتعلم الدروس، متوقعا التعاون مع الشركاء لتحقيق مستقبل مشرق في الإقليم الملئ بالتحديات .

واكد التزامه بحفظ السلام وتطبيق حقوق الإنسان ومعالجة قضايا الشباب حتى تتاح لهم الفرص بدل عن خوض المخاطر عبر الهجرة غير الشرعية وذلك عبر فتح باب التوظيف ودعم الصحة والتعليم .

صحيفة الخرطوم اليوم