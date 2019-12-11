شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتقلت السلطات أمس (الثلاثاء) سليمان محمد سليمان عضو مجلس قيادة ثورة الإنقاذ ونقلته إلى سجن كوبر، ويواجه سليمان ضمن آخرين تهماً تتعلق بتقويض النظام الدستوري عام 1989م.

وكانت (اليوم التالي) كشفت عن إصدار النيابة أوامر قبض في مواجهة كل أعضاء مجلس قيادة ثورة الإنقاذ 1989م “من بقي على قيد الحياة” ، وتشمل أوامر القبض كل من بكري حسن صالح وإبراهيم نايل إيدام وصلاح الدين كرار ومحمد الخنجر وآخرين. اليوم التالي المادة السابقة محمد الأمين يغني حفل رأس السنة ببورتسودان المقالة القادمة حمدوك يؤكد التزامه بحفظ السلام وتطبيق حقوق الإنسان ومعالجة قضايا الشباب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السلطات تعتقل سليمان محمد سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.