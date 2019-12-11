الهلال يصطدم بالشرطة القضارف في الممتاز عصر اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يحل الهلال ضيفاً على الشرطة القضارف عند الرابعة عصر اليوم لحساب الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مباراة لا بديل للأزرق سوى تحقيق الفوز لتعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب بعد أن تراجع الفريق في الترتيب مؤخراً بعد صحوة مريخية واضحة احتل بها الصدارة بفارق (7) نقاط عن الأزرق.

وغادرت بعثة الفريق إلى القضارف أمس بعد أن أدى الفريق مرانه الأساسي على ملعبه واختتم تحضيراته على ملعب المباراة وكان الهلال قد خسر الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي القاهري بهدف مقابل هدفين،.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد (22) نقطة بعد المريخ والأمل وحال خسر الأزرق اليوم فسوف يتأزم موقفه كثيراً.

ويفقد الهلال في مباراة اليوم جهود نجم المحور الدولي أبوعاقلة عبد الله وجمال سالم وسيدفع مدربه هيثم مصطفى بيونس الطيب.كما يفقد الأزرق جهود قائده عبد اللطيف بوي الموقوف.

وتعد المباراة الأولى لهيثم مصطفى بصفته المدير الفني بعد إقالة الجنرال صلاح محمد آدم.

وعلى الجانب الآخر يبحث الشرطة عن استعادة التوازن مع مدربه الجديد بعد إقالة محمد محي الدين الديبة ويحتل الشرطة المركز الرابع عشر برصيد (10) نقاط من فوزين و (4) تعادلات و(05) خسائر .

وحقق الشرطة الفوز في آخر مباراة جمعت الفريقين بمدينة القضارف.