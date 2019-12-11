سوداكال يصوّب أنظاره لثنائي أفريقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : سوداكال يدخل في مفاوضاتٍ مع لاعبين من أفريقيا لدعم صفوف المريخ في الانتدابات الشتوية. قالت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز” إنّ رئيس نادي المريخ ـ آدم عبد الله سوداكال ـ أجرى اتصالاتٍ مع لاعبين من أفريقيا”مدافع ومهاجم”، لدعم صفوف الفريق. Advertisements وأشارت المصادر لـ”باج نيوز” إلى أنّ سوداكال تواصل مع وكلاء اللاعبين، لبحث إمكانية انتقالهما في يناير القادم. وينتظر أنّ تتمّ عملية التفاوض مع اللاعبين خلال الأيام المقبلة. ويعمل المريخ جاهدًا من أجل إبرام صفقات ناجحة في التسجيلات الشتوية الت ستبدأ ي يناير من أجل دعم الفريق تأهبًا لتحديات الموسم.

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