(الكاردينال) إلى قطر لبدء مفاوضات تسجيل (الغربال)

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
في خطوة مفاجئة كشفت متابعات (الصيحة) أن أشرف سيد أحمد (الكاردينال) أنهى رحلته إلى مصر قبل نهاية اجتماعه مع المدرب أحمد حسن، وغادر إلى قطر لبدء مفاوضات جادة مع لاعب المريخ مطلق السراح محمد عبد الرحمن (الغربال)، وتحصلت الصحيفة على أن الهلال رصد مبلغاً يقدر بحوالي 300 ألف دولار نظير التوقيع لثلاث سنوات هي مدة عقده الجديد، كما رفض المريخ المغالاة التي وصل إليها (الغربال) للتجديد، وبحسب مصادر موثوقة فإن المريخ تمسك بعرضه السابق، بينما وقف (الغربال) عند المبلغ الذي ذكره أخيراً، ليصرف النادي النظر رسمياً عنه بعد البيان الذي نشرته رابطة قطـر أمس عن توقف المفاوضات مع اللاعب
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