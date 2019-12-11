مذيع (يبيت) داخل قناة لتقديم (الإف إم) الصباحي..!

اضطر مذيع شهير يعمل بإحدى القنوات الفضائية إلى المبيت داخل إحدى غرف الديكور بالقناة وذلك حتى يتمكن من تقديم برنامج (الإف إم) الصباحي الذي ظلت تقدمه القناة مؤخراً. وأكدت مصادر من داخل القناة أن المذيع اضطر للمبيت بسبب عدم توفر ترحيل للقناة يقوم بإيصاله إلى منزله، إضافة إلى عدم قدرته المالية على دفع مصاريف الترحيل من جيبه، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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